Хто хоче стати нардепом у Дарницькому районі?
21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Так, Дарницький район розміщується в межах 2 одномандатних виборчих округів: 212 (частина Дарницького району) та 216 (частина Дарницького та Дніпровського районів).
То за кого ж віддати свій голос?
Пропонуємо вам ознайомитися з переліком всіх зареєстрованих кандидатів у депутати, основними відомостями та їх передвиборними програмами.
Кандидати по 212 округу
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=212.html
Кандидати по 216 округу
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=216.html
Тож читайте, аналізуйте, вирішуйте…
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