Хто хоче стати нардепом у Дарницькому районі?

21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Так, Дарницький район розміщується в межах 2 одномандатних виборчих округів: 212 (частина Дарницького району) та 216 (частина Дарницького та Дніпровського районів).

То за кого ж віддати свій голос?

Пропонуємо вам ознайомитися з переліком всіх зареєстрованих кандидатів у депутати, основними відомостями та їх передвиборними програмами.

Кандидати по 212 округу

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=212.html

Кандидати по 216 округу

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=216.html

Тож читайте, аналізуйте, вирішуйте…