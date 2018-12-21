Хрест на озері «Сонячне» незаконний

В середині листопада районний сайт «Дарниця.org» висвітлював знаходження на прибережній території озера «Сонячне» між ресторанами «Хата Рибака» (вул. Ревуцького, 2) та Рибне Місце» (вул. Ревуцького, 2г) незрозумілого походження релігійного хреста.

Слід зауважити, що майже відразу після оприлюднення – громадська організація звернулася з запитом на отримання публічної інформації до Дарницької райдержадміністрації стосовно законності, надання дозволу на встановлення даного хреста та з інших питань.

В отриманій відповіді Дарницька РДА поінформувала про те, що дане питання в межах компетенцій КП «Плесо» - перенаправивши запит до комунального підприємства

Відповідь КП «Плесо», на подив, виявилася більш ніж вичерпною: комунальне підприємство констатувало, що на прибережній зоні озера розташовується хрест, який було встановлено в пам’ять воїнів АТО аж у 2016 році! Хрест встановлений з благословення патріарха Філарета РО «Релігійна громада УПЦКП парафія «Покрова Пресвятої Богородиці». А тепер найцікавіше: хоч хрест і освячений вищезгаданим патріархом – але встановлений він абсолютно протизаконно! Адже балансоутримувач прибережної зони (де власне знаходиться хрест) - КП «Плесо» не надавало жодних дозволів на його встановлення, більш того, комунальне підприємтво навіть намагалося демонтувати хреста, але листом голови громади, священником Михайлом Павлушинським було вирішено так би мовити «закрити очі» на відверте порушення закону і залишити цю релігійну пам’ятку.

Ось так. Виявляється, священнослужителі можуть начхати на закон і робити те, що їм заманеться. Сьогодні незаконний хрест, за рік на місці хреста з’явиться капличка – потім заллють фундамент для нового храму і заодно відтяпають кілька соток землі. І все, пиши пропало – потім вже не виженеш! У тих, хто відчуває безкарність – розв’язуються руки. Це аксіома.

І чому б цим не скористатися? Адже позиція влади – відверто аморфна і безхребетна, що боїться відстоювати закон, аби зайвий раз не вплутуватися у конфлікт.