Ховати та викидати мертвих домашніх тварин заборонено!

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював ситуацію з несанкціонованим кладовищем тварин, що розташувався неподалік озера «Лебедине».

Нагадаємо, що громадська організація ініціювала запит на КМДА та Дарницьку РДА з вимогою внести ясність у наступні питання

Отже, як ми і прогнозували у попередніх матеріалах – «крайнім» виявилося комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», відповідь якого ми наразі і розглянемо. КП інформує про те, що у випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний негайно повідомити про це заклад ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть. Логічне питання: як власник зможе отримати свідоцтво про смерть, якщо тварина не має свідоцтва про народження? Йдемо далі: у листі зазначається, що не дозволяється викидати трупи собак та котів. А де ж ховати бідолашних домашніх улюбленців – спитаєте ви? А ніде! Цитуємо: «На даний час на території міста Києва немає спеціально виділених місць для поховання домашніх тварин».

Також зауважується, що підприємство здійснює усі можливі заходи по відновленню будівництва «Міського кладовища для тварин із колумбарієм та надмогильником» по вулиці Пухівська. Окрім того, кияни завжди мають змогу (хто б сумнівався) звернутися до підприємства для утилізації трупів тварин.