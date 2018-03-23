Хаос із перейменуванням вулиць триває

Відомий український композитор і шоумен – Володимир Бистряков створив петицію на сайті Київради щодо введення мораторію та заборони перейменування у місті Києві вулиць та інших об’єктів, назви яких не підлягають перейменуванню в рамках чинного українського законодавства.

Аргументує свої дії діяч наступним чином: «Представники київської міської громади пропонують ввести мораторій та заборонити перейменування у Києві вулиць, назви яких в рамках чинного законодавства не підлягають перейменуванню.

Після прийняття в Україні законів про так звану декомунізацію у Києві почалося масове перейменування вулиць та інших власних назв географічних об’єктів.

При цьому, фактично з порушенням положень українського законодавства, Київрада почала перейменовувати вулиці, площі, проспекти, назви котрих не суперечать чинним нормативним актам. Ці перейменування мають виключно ідеологічний характер. Керуючись власними політичними поглядами, депутати Київради ініціюють перейменування об’єктів, назви яких пов’язані з перемогою над нацизмом, наприклад проспекту Героїв Сталінграда чи проспекту генерала Ватутіна.

Такі дії значна частина киян засуджує. Учасники бойових дій, які ще залишилися в живих, ті, хто свого часу звільнив нашу Батьківщину від гітлерівських загарбників, їхні діти та онуки, інші громадяни сприймають подібні перейменування як глибоку образу. А отже подібні рішення призводять до розколу у суспільстві.

Окрім усього, такі перейменування – то пусте витрачання грошей київських платників податків (встановлення нових табличок, дорожніх знаків тощо) і додаткові труднощі для киян, пов’язані з оформленням документів, укладанням угод з нерухомістю і т. ін.

З метою збереження історичної пам’яті, запобігання розбрату в українському суспільстві пропонуємо ввести мораторій та заборонити перейменування у місті Києві вулиць та інших об’єктів, назви яких не підлягають перейменуванню в рамках чинного українського законодавства».

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=7540