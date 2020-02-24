Гвозди, алюминий, QR-code. | Дарниця.org

Гвозди, алюминий, QR-code.

Розміщено Пн, 24/02/2020 - 20:04

В столичном метро появились необычные указатели для QR-билетов, которые станут обязательными для разовой поездки с 1 апреля.

Их цель — разграничить трафик между турникетами, которые все еще принимают жетоны и теми, которые уже переведены на новую систему оплаты.

Сделаны они кустарно и привинчены прямо к турникетам. Шрифт на них практически не читаем, особенно для пожилых людей. Также, блики от падающего на указатели света ламп, делает их просто светлым пятном.

Источник: bigkiev.com.ua

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