Гвозди, алюминий, QR-code.

В столичном метро появились необычные указатели для QR-билетов, которые станут обязательными для разовой поездки с 1 апреля.

Их цель — разграничить трафик между турникетами, которые все еще принимают жетоны и теми, которые уже переведены на новую систему оплаты.

Сделаны они кустарно и привинчены прямо к турникетам. Шрифт на них практически не читаем, особенно для пожилых людей. Также, блики от падающего на указатели света ламп, делает их просто светлым пятном.

Источник: bigkiev.com.ua