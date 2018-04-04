Ще на минулорічну Паску16 квітня 2017 року, рано-вранці під час освяти всіх присутніх парафіян на подвір’ї Храму святителя Миколая Чудотворця (вул. Драгоманова, 1) , Святий отець, в процесі служби періодично вигукував «Гроші, гроші здали?» «Не забывайте про копилку» та інші не зовсім доречні вислови у контексті головного православного свята християн, закликаючи мешканців жертвувати «кровні» на будівництво та підтримання храму.

Слідом за священником, жваво йшла жінка з великою скляною скарбничкою (для збору так званих «пожертв»), підставляючи її кожному парафіянину, на якого щойно зійшла «Божа благодать» у вигляді щедрого зрошення святою водою священнослужителем

Добровільно-примусових внесків виявилося чимало.

За словами тих вірян, які були на вищезгаданому заході – даний випадок не поодинокий і повторюється щороку.

Окрім того, місцева жителька стверджує, що вперше почула аналогічні заклики Святого Отця ще 7 років тому. Тим не менш, мешканці вже звикли до таких одіозних вигуків священнослужителя і не надто цим переймаються…

Редакція районного сайту «Дарниця.org» торік вагалася і в підсумку вирішила не публікувати даний матеріал. Згодом ми зрозуміли, що мовчанням нічого не доб’єшся і таки наважилися оприлюднити не зовсім етичний з боку священослужителя вчинок. Сподіваємося, що цьогоріч ситуація зміниться і подібних закликів ми не почуємо.

Сподіваємося. А щоб бути впевненим – обов’язково навідаємося на Паску до Храму святителя Миколая Чудотворця 8 квітня у неділю…