Громадський бюджет 2 | Дарниця.org

Громадський бюджет 2

Розміщено Птн, 07/07/2017 - 10:13

04 липня в актовій залі Дарницької райдержадміністрації о 18.40 відбудеться форум «Громадський бюджет 2».
Форум проводиться для ознайомлення громадськості району з положенням про „Громадський бюджет” та практичними аспектами його реалізації на прикладах минулорічних успішних проектів.
Будуть проведені обговорення та надані практичні рекомендації авторам щодо особливостей етапів проходження проектів в рамках цьогорічного Бюджету участі.
На форумі в якості спікерів будуть присутні представники Департаменту фінансів, міської робочої групи із реалізації Громадського бюджету, Клубу авторів громадського бюджету та автори минулорічних проектів.

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