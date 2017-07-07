04 липня в актовій залі Дарницької райдержадміністрації о 18.40 відбудеться форум «Громадський бюджет 2».

Форум проводиться для ознайомлення громадськості району з положенням про „Громадський бюджет” та практичними аспектами його реалізації на прикладах минулорічних успішних проектів.

Будуть проведені обговорення та надані практичні рекомендації авторам щодо особливостей етапів проходження проектів в рамках цьогорічного Бюджету участі.

На форумі в якості спікерів будуть присутні представники Департаменту фінансів, міської робочої групи із реалізації Громадського бюджету, Клубу авторів громадського бюджету та автори минулорічних проектів.