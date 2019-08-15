Громадські слухання проекту ДПТ.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Замовник) та Комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Розробник) повідомляють про початок процедури громадських слухань проекту детального плану території в районі ст. м. «Червоний Хутір» в межах вул. Вінграновського, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та пров. Поліського у Дарницькому районі м. Києва відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555.

Детальний план території виконується відповідно до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві». Детальний план території після затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок, будівництво та благоустрій територій, прокладку інженерних мереж, трасування вулиць тощо.

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю урахування існуючої містобудівної ситуації, деталізації рішень Генерального плану розвитку м. Києва та проекту планування його приміської зони до 2020р., коригування або уточнення його окремих положень, пов’язаних з рішеннями щодо ефективного використання територій та пропозиції визначення обсягів розміщення житла будівництвом установ освіти, охорони здоров’я, підприємств обслуговування, які забезпечують нормативний соціально-гарантований рівень обслуговування населення.

Основна мета проекту: удосконалення функціонально-планувальної організації забудови міста послідовною регенерацією колишніх територій військових частин, містобудівне формування забудови територій спецпризначення під житлові мікрорайони з розвитком відповідної інфраструктури, створення комфортних умов для проживання мешканців, а також забезпечення нормативним соціально-гарантованим рівнем обслуговування населення підприємствами і установами, місцями постійного зберігання автомобілів, з розширенням існуючої системи озеленення та формування повноцінного високоякісного життєвого середовища.

Об’ємно-просторові рішення нової забудови обумовлені планувальною організацією території, яка закладена в проекті Генерального плану м. Києва і отримала свій розвиток в даному детальному плані території в районі

ст. м. «Червоний Хутір» в межах вул. Вінграновського, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та пров. Поліського у Дарницькому районі м. Києва.

Проектними рішеннями містобудівної документації запропоновано формування трьох кварталів житлової багатоквартирної забудови з об’єктами обслуговування та підземними паркінгами, об’єктами соціально-побутового обслуговування. Забудова здійснюватиметься поступово - в етап на 5 років передбачено збільшення житлового фонду до 290,7 тис. кв. м. площі квартир.

Для забезпечення соціально-гарантованого рівня установами та об’єктами обслуговування проектом детального плану території запропоновано реконструкцію існуючої школи № 160 з розширенням до 1320 місць, будівництво нової школи на 990 місць на вул. Тростянецькій, будівництво двох нових дитячих дошкільних закладів, об’єднаних з початковою школою, у співвідношенні 110/100 місць та 160/90 відповідно.

Запроектовано будівництво нових паркінгів для мешканців мікрорайону зі збільшенням місць зберігання індивідуальних автомобілів до 5 тис. місць. В існуючій занедбаній будівлі у провулку Качуровського запропоновано розміщення поштового відділення. Відповідно до статусу регіонального ландшафтного парку «Парк партизанської слави» скориговано червоні лінії вулиці з визначенням нового напрямку по межі парку для збереження зелених насаджень.

Також передбачено благоустрій та відновлення території спортивного комплексу «Восход» та будинку культури «Дніпро» з розташуванням у приміщеннях об’єктів відповідного цільового призначення.

Запроектовано формування нової житлової забудови по

вул. Росошанській, яка визнана найбільш комфортною для проживання, зі створенням та благоустроєм внутрішньо-квартального середовища. Для забезпечення нової житлової забудови місцями постійного зберігання автомобілів запроектовано будівництво підземних паркінгів під житловими будинками. У перших поверхах житлових будинків запроектовано розміщення вбудовано-прибудованих приміщень соціально-побутового призначення. В межах кварталу нової житлової забудови запропоновано будівництво центру сімейної медицини.

На прибудинкових територіях розміщені гостьові автостоянки, дитячі майданчики, зони відпочинку дорослого населення, спортивні майданчики, господарські зони. Вздовж проїздів та пішохідних алей сформовані зони озеленення.

Приміщення громадського призначення запроектовані як в перших поверхах житлових будинків так і окремо розташовані. Це заклади повсякденного обслуговування: аптеки, магазини, кафе, підприємства зв’язку, побутового обслуговування, офісні приміщення, спортивні зали, кабінети сімейного лікаря, бібліотеки, центри дитячої творчості тощо.



ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ





№ п/п

Показники

Одиниця виміру

Існуючий стан

Етап 5 років

Етап 20 років

1

2

3

4

5

6

1.

Територія











Територія в межах проекту

га / %

98,09 / 100

98,09 / 100

98,09 / 100



у тому числі:









1.1

- житлова забудова

»

28,38 / 28,9

35,54 / 36,2

49,70 / 50,7



У тому числі:











а) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків)

»

28,38 / 28,9

35,54 / 36,2

49,70 / 50,7

1.2

- ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення)

»

4,5 / 4,6

4,5 / 4,6

6,53/ 6,7

1.3

- зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення)

»

1,7/ 1,7

3,03 / 3,1

3,8 / 3,9

1.4

- вулиці в межах червоних ліній

»

18,72/19,1

20,22/20,6

20,22/20,6

1.5

Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, інженерного обладнання, курортної, лікувальної тощо)



14,56 / 14,8

14,56 / 14,8

16,48/16,9

1.6

- інші території (в т.ч. спеціального призначення)

»

30,26/30,9

20,24/20,7

1,36/1,4

2.

Населення









2.1

Чисельність населення, всього

тис. осіб

13,674

17,734

22,072



у тому числі:











- у гуртожитках

»

2,410

2,410

2,410



- у багатоквартирній забудові

»

11,262

15,324

19,662

2.2

Щільність населення

осіб/га

464

499

444



у тому числі:











- у багатоквартирній забудові (без урахування гуртожитків)

»

397

431

395

3.

Житловий фонд









3.1

Житловий фонд, всього

тис. м2 заг. площі тис. м2 площі ква-р

171,6 148,9

348,7 290,7

537,0 442,5



у тому числі:











- багатоквартирний

тис. м2 заг. площі тис. м2 площі ква-р

146,3 128,4

323,5 270,1

511,1 422,0



-гуртожитки

тис. м2 заг. площі тис. м2 площі ква-р

25,2 20,5

25,2 20,5

25,2 20,5

3.2

Середня житлова забезпеченість

м2/особу

10,7

16,5

22,1

3.3

Вибуття житлового фонду

тис. м2 загальної площі

-

-

-

3.4

Житлове будівництво, всього:

тис. м2 загальної площі

-

177,2

188,3



у тому числі за видами:

квартира (будинків)









- садибна та зблокована забудова (одноквартирна забудова)

тис. м2/будинків

-

-

-



- багатоквартирна забудова

тис. м2/квартир

-

177,2 /2413

188,3 /2585



із неї:



-

-

-



- малоповерхова (1-3 поверхи)

»

-

-

-



- середньоповерхова (4-5 поверхів)

»

-

-

-



- багатоповерхова (6 поверхів та вище)

»

-

177,2

188,3

3.5

Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови

тис. м2

-

177,2

188,3

4.

Установи та підприємства обслуговування









4.1

Дошкільні навчальні заклади

місць

480

640

740

4.2

Загальноосвітні навчальні заклади *

учнів

978

1410

2500

4.3

Стаціонари (лікарні) усіх типів

ліжок

-

-

-

4.4

Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару. Кабінети сімейного лікаря

відв. за зміну.

-

-

230

4.5

Спортивні зали загального користування

м2 площі підлоги

2858

-

-

4.6

Відкриті площинні споруди у житловому кварталі

га

0,48

-

1,16

4.7

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі

м2 заг. площі

-

-

-

4.8

Бібліотеки

тис. один. зберіг.

2

2

4

4.9

Магазини

м2 торг. пл.

696,0

696,0

6621,0

4.10

Підприємства громадського харчування

місць

118,0

118

868,0

4.11

Установи побутового обслуговування

роб. місць

-

-

43

5.

Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт









5.1

Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво):

км

7,5

8,2

8,9



у тому числі:











- магістральні вулиці загальноміського значення

»

1,8

1,8

1,8



- магістральні вулиці районного значення

»

2,4

2,4

2,1

5.2

Кількість транспортних розв’язок у різних рівнях

од.

-

-

1

5.3

Кількість підземних та надземних пішохідних переходів

од.

1

2

2

5.4

Щільність вулично-дорожньої мережі, всього:

км/км2

5,9

7,2

8,9



у тому числі:











- магістральної мережі

»

2,4

2,4

3,0

5.5

Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць) всього:

км









у тому числі:











- трамвай

»

1,8

1,8

1,8



- тролейбус

»

-

-

-



- автобус

»

4,1

4,1

3,8

5.5а

Міська залізниця



-

-

-

5.6

Щільність мережі наземного громадського транспорту (по осях вулиць)

км/км2

2,4

2,4

3,0

5.7

Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів.

м/м

2000

4500

5045

5.8

Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів

м/м

-

-

-

5.9

Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів

м/м

850

1200

1200

Замовник розробки – Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Розробник – Комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Експозицію проекту Детального плану території в районі

ст. м. «Червоний Хутір» в межах вул. Вінграновського, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та пров. Поліського у Дарницькому районі м. Києва представлено у приміщенні Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: вул. Олександра Кошиця, 11.

Ознайомлення з томами проекту Детального плану території в районі

ст. м. «Червоний Хутір» в межах вул. Вінграновського, Тростянецька, Вереснева, Бориспільська та пров. Поліській у Дарницькому районі м. Києва відбувається в Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ,

вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 (щовівторка з 13.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00).

Матеріали проекту детального плану території також розміщені на сайтах www.kga.gov.ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua

Строк ознайомлення з матеріалами та надання пропозицій до проекту містобудівної документації: – 30 днів з моменту публікації оголошення у засобах масової інформації.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом, і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил та надаватися у місячний строк з моменту публікації повідомлення про початок громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають право надавати:

-повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

-юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

-власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

-представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

-народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції подавати у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури за адресою: 01001, м, Київ. вул. Хрещатик, 32 в строк - 1 місяць з моменту публікації оголошення у засобах масової інформації.

Посадові особи, відповідальні за організацію розгляду пропозицій: Зайченко Тетяна Вікторівна, Дудка Надія Віталіївна.