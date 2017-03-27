Громадська рада допомогла жителю, якому впродовж 4-х місяців не призначали субсидію?

До Громадської ради при Дарницькій райдержадміністрації звернулася мешканка з приводу необґрунтовано тривалого розгляду її заяви на отримання субсидії на надання житлово-комунальних послуг, що була свого часу адресована до Управління праці та соціального захисту населення

Дарницької РДА. Слід зауважити, що минуло вже чотири місяці з моменту звернення мешканки до вищезгаданого управління.

Відразу ж Громадська рада ініціювала відповідного листа до Дарницької РДА.

В отриманій від Дарницької РДА відповіді зазначається, що субсидія була призначена ще у жовтні, а нарахована у листопаді минулого року. Тим не менш, звернення про не призначення субсидії надійшло від мешканки вже у лютому поточного року… Маємо надію, що Громадська рада допомогла у вирішенні даного питання і фактично субсидія наразі вже отримана. Якщо ж від громадянки знову будуть надходити аналогічні листи – без втручання правозахисних (громадських) організацій тут вже не обійтися, та й офіційний лист від районної влади у наявності (в якому стверджується що питання вирішено по суті)…