Грандіозні плани Дарницького очільника.

На офіційній сторінці Дарницької РДА на Facebook розміщена наступна інформація: «Збудувати нову школу на Позняках на 1700 учнів плануємо в найкоротші терміни!» - Сергій Левада.

Інспекційний об’їзд території Дарницького району став черговим етапом вирішення нагальних проблем мешканців мікрорайону Позняки, серед яких:

- будівництво нової школи на 1700 учнів,

- асфальтування вулиці Драгоманова,

- повернення в комунальну власність дитячого садочка по вулиці Драгоманова, 1в,

- встановлення зупинкових комплексів маршрутного таксі по вулиці Пчілки,

- благоустрій навколо озера "Сонячне",

- закриття золовідвалу Дарницької ТЕЦ на вулиці Здолбунівській.

Будівництво нової школи на ділянці поблизу діючої Слов’янської гімназії (вулиця Драгоманова, 10в) невдовзі розпочнеться після завершення всіх попередніх процедур, які пов’язані з відведенням землі.

Новеньку будівлю на понад 1700 учнів з басейном та реконструйованим спортивним комплексом планується відкрити у найкоротші терміни в 2021-2022 роках.

Зовсім поруч триває укладання другого асфальтового шару покриття на ділянці вулиці Драгоманова, поруч з ТЦ «Ашан». Роботи тут мають завершитися в липні місяці цього року.





Будівництво нової школи на ділянці поблизу діючої Слов’янської гімназії (вулиця Драгоманова, 10в) невдовзі розпочнеться після завершення всіх попередніх процедур, які пов’язані з відведенням землі.

Новеньку будівлю на понад 1700 учнів з басейном та реконструйованим спортивним комплексом планується відкрити у найкоротші терміни в 2021-2022 роках.

Зовсім поруч триває укладання другого асфальтового шару покриття на ділянці вулиці Драгоманова, поруч з ТЦ «Ашан». Роботи тут мають завершитися в липні місяці цього року.

Питання, що пов’язані з золовідвалом Дарницької ТЕЦ на озері Гарячка стали останнім об’єктом сьогоднішнього інспекційного об’єкту.

Екологічна модернізація Дарницької ТЕЦ, започаткована планом дій столичної влади та ТОВ «Євро-Реконструкція» два роки тому, отримала перші результати в кінці 2018 року: на одному з п’яти діючих котлів було встановлено сучасний високотехнологічний електрофільтр для очищення димових газів від пилу з системою сухого золовидалення. Це сталося вперше за понад 60 років! Адже тут ніколи не було жодного навіть найпримітивнішого фільтру. Відходи згоряння вугілля на найстарішій київській ТЕЦ просто вимивалися водою по 5-кілометровому трубопроводу за місто. Київ розрісся, і техводойма, названа в народі озером Гарячка, де «консервувалися» під водою золошлаки, опинилася в центрі нового мікрорайону Позняки.

Після запуску капітально відремонтованого котла з новітнім фільтром в роботу, кількість золи і шлаків, які ТЕЦ скидає в Гарячку, зменшиться на 20-30%.

Надалі заплановано обладнати такими ж електрофільтрами інші чотири котли, облаштування проммайданчика для складування сухих шлаків і транспортування відходів для переробки на будматеріали чи асфальт, а також оснащення всіх котлів системами очистки від викидів сірки й азоту.

Наразі, на даному об’єкті триває транспортування відходів для переробки».

Під час вищезгаданого інспекційного об’їзду території також був присутній нардеп Сергій Лещенко. Ось такі грандіозні плани у голови Дарницької РДА Сергія Левади. Бажаємо щоб все задумане втілилося в життя! Адже обіцянки у нас дають всі, а от реально їх виконують – одиниці…