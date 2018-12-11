Голосування за призначення виборів до райрад столиці перенесли на 13 грудня | Дарниця.org

Голосування за призначення виборів до райрад столиці перенесли на 13 грудня

Розміщено Втр, 11/12/2018 - 10:27

Засідання Київради мало розпочатися з голосування за проект рішення "Про посилення впливу громадськості на процес прийняття рішень в районах столиці". Цей документ був поданий на розгляд столичної міськради в порядку громадської ініціативи і включений до порядку ще попереднього засідання Київради - від 29 листопада 2018 року.
Втім, тоді запропонований проект рішення депутати встигли лише обговорити: до самого голосування справа так і не дійшла через втрату кворуму. У підсумку, секретар Київради Володимир Прокопів повідомив про закриття пленарного засідання, пообіцявши, що голосування з цього питання обов'язково відбудеться 05 грудня 2018 року.

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