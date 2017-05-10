Голосування на Громадський бюджет 2 відкрито

30 вересня розпочалося голосування за подані проекти в рамках Громадського бюджету 2, що реалізовуватимуть за рахунок міського бюджету наступного року. Голосування триватиме до 30 жовтня 2017 року.

Загалом до голосування допущено 564 проекти.

Зауважується, що у Громадському бюджеті 2 запроваджено розподіл проектів на великі та малі. Також була сформована громадська бюджетна комісія, яка стала «громадським судом присяжних». Вона сформована електронним голосуванням киян і складається виключно з громадських об’єднань.

Безпосередньо проектів, що беруть участь у голосуванні та можуть бути реалізованими саме у Дарницькому районі - наразі нараховується 49, з якими можна ознайомитися тут.

Голосування за проекти відбувається виключно в електронний спосіб, що дозволяє гарантувати чесність результатів. Кожен з киян має 5 голосів, якими може скористатися у будь-який з можливих способів.

Долучайтеся!