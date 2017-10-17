ГО «Громадянський рух підтримки реформ» отримала почесну громоту від Володимира Прокопіва

12 жовтня в приміщенні колонної зали Київської міської державної адміністрації відбулося нагородження переможців відбору успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення.

Слід зауважити, що серед переможців - два інститути громадянського суспільства, які впроваджують свою діяльність безпосередньо на території Дарницького району: громадська організація «Громадянський рух підтримки реформ» та міжнародний благодійний фонд «Волонтерське об’єднання «Крила».

Почесні грамоти (за підписом столичного очільника Віталія Кличка) номінантам вручив заступник міського голови – секретар, депутат Київради Володимир Прокопів.

Читачі районного сайту «Дарниця.org» знайомі з діяльністю ГО «Громадянський рух підтримки реформ» (котра впродовж багатьох років активно співпрацює з сайтом «Дарниця.org». Співпраця з районним сайтом «Дарниця.org» здійснюється наступним чином: на громадський сайт «Дарниця.org» від жителів Дарницького району надходять запитання, прохання, пропозиції, скарги щодо найрізноманітніших проблемних питань району та мешканців особисто (на кшталт освітлення вулиць, стан проїжджої частини, відновлення асфальтового покриття, встановлення дорожніх знаків, відсутності гарячої води, неякісного опалення, несакціонованих сміттєзвалищ, скандальних/незаконних забудов, засипання озер, забруднення навколишнього середовища, рейдерських захоплень, порядку отримання субсидії, нарахування пенсій, незадовільної роботи держслужбовців, неправомірних дій з боку чиновників, хабарництва, зловживання службовим станом, тощо). Адміністратори сайту «Дарниця.org» передають інформацію, що надійшла від мешканців до ГО «Громадянський рух підтримки реформ» яка, в свою чергу, ініціює відповідні листи (звернення, запити на отримання публічної інформації, скарги) на відповідні органи та структури з вимогою усунути ті чи інші недоліки. Процес вирішення ситуації висвітлюється на сайті «Дарниця.org» шляхом оприлюднення переписки ГО «ГРПР» із відповідними органами безпосередньо до моменту вирішення проблемної ситуації. Таким чином публічно демонструється покроковий алгоритм вирішення того чи іншого питання шляхом звернень до органів, які мають їх вирішувати.

Отже, 12 жовтня в КМДА, ГО «Громадянський рух підтримки реформ» презентували перше, спільне з сайтом «Дарниця.org» успішне вирішення наболілого питання – прибирання занедбаного вантажного автомобіля з прибудинкової території по вул. Олійника, 15, 17.

Щиро вітаємо ГО «Громадянський рух підтримки реформ» із заслуженою перемогою та публічним визнанням!

Повний список номінантів