ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДАРНИЦЫ

По приглашению Народного депутата ВР Украины Сташука В.Ф. посетил в составе рабочей группы Бортническую станцию аэрации.

На огромной территории Бортнической станции аэрации (БСА) спокойно и тихо.

Слышен только монотонный шум воды и крики жирных чаек, кружащих в поисках пищи над здоровенными чанами с бурлящей канализационной жижей.

С высоты птичьего полёта главный фильтр столичных нечистот выглядит эффектно — это лабиринт из очистительных коридоров, больших круглых резервуаров для отстоя воды, лотков для фильтрации, а также насосных и грабельных отделений

Прежде чем вода из канализации попадёт обратно в Днепр, ей предстоит пройти пять кругов этого чистилища

Часть процесса происходит под открытым небом, выбрасывая в атмосферу массивы аммиака, сероводорода и метана.

Поэтому станция, внешне незаметная в зелёных зарослях на окраине города, регулярно напоминает о себе жителям крупного спального района и встречает гостей Киева, въезжающих в него со стороны аэропорта Борисполь, отвратительным запахом. Первичные отстойники являются главным источником неприятного запаха станция на 80% устарела и нуждается в серьёзной модернизации. Первый из её блоков построен в 1965 году, а последний в 1987-м. С тех пор здесь пр актически ничего не менялось.

БСА, обслуживающая не только Киев, но и множество его городов-спутников, очищает до 3 млн кубометров канализационных стоков в сутки. Сегодня она уже не справляется с очисткой воды, например, от фосфатов, которыми насыщены современные бытовые стиральные порошки.

Дважды за последние пять лет на станции возникала аварийная ситуация — прорыв дамбы грозил Киеву затоплением нечистотами.

Практически каждой осенью перед станцией стоит перспектива малой катастрофы.

Обратившись к европейскому опыту очистки канализационных отходов, Верховная Рада, Кабинет министров и КМДА совместно добились привлечения инвестиций по японскому проекту компании JICA. Для этого Япония выделила Украине почти $ 900 млн кредита под выгодные 0,1% и сроком на долгих 40 лет.

Многим жителям Киева, живущим на Харьковском массиве, газовые атаки, которые периодически обрушиваются на район со стороны БСА, не дают спокойно жить.

Помимо неприятных ощущений, пары аммиака могут вызвать воспаление и отёк лёгких и астму.

Сероводород при большой концентрации наносит вред нервной и дыхательной системам вплоть до потери сознания. А метан в определённых условиях может быть пожароопасным.

Жители Дарницкого района жалуются также на зловоние от мусоросжигательного завода Энергия, расположенного по соседству с водоочистительным предприятием. Но по факту, а мне приходилось бывать на обоих предприятиях, «ароматы» именно БСА мешают им дышать полной грудью

Сначала стоки освобождаются от большого мусора, твёрдые отходы после механической очистки канализационных стоков отправляются на уничтожение на Энергию.

Освобождённая от крупного мусора вода попадает в первичные отстойники станции аэрации — те самые круглые ёмкости диаметром 35 м. В центре каждой из них вращается механизм, собирающий сырой осадок: из него потом получают метан.

В цехе настолько агрессивная среда, что двигатель на фото меняют 1 раз в год.

А всё, что осталось от процесса, отправляют на иловые поля рядом со станцией. Их площадь превышает 8 кв. км. Стоки затем поступают в лабиринты канав, где оставшуюся грязь поглощают микроорганизмы, знакомые из школьного курса биологии, — инфузории-туфельки, коловратки и нитчатые бактерии.

На бетонной плите рядом с магистральным каналом поблёскивают на солнце 24 баночки, в каждую из которых ежечасно в течение суток наливают пробу воды и зрительно оценивают качество её очистки.

Указывая на них, директор БСА Бражник уверяет, что всё соответствует санитарным нормам и санинспекция ни разу за всю историю существования станции не вы являла нарушений.

В это можно поверить, ведь действующие на станции нормы — ещё советские, принятые на вооружение аж в 1970-х. А Советские очистные сооружения в своё время были рассчитаны на небольшой спектр и объём вредных веществ. Сегодня отрасль бытовой химии шагнула далеко вперед.

Ныне чистоте воды грозят пестициды, фосфаты, сульфаты, с которыми устаревшая материально-техническая база станции не справляется.

Европейские нормы это в 2 а то и в 3 раза жестче, чем существующие в Украине.

К тому же объёмы осадка на иловых полях вдвое, а то и втрое превышают проектную норму, и земляные дамбы во время весенних паводков не выдерживают давления. А значит, есть постоянный риск прорыва насыпи и распространения нечистот вниз по течению Днепра.

На фоне того, что оборудование станции изношено почти на 90%, а старые насосные станции могут не выдержать возросшего количества стоков, столице почти с пятимиллионным населением, а также Киевской области ещё с 3 млн жителей сегодня угрожает экологическое бедствие.

В январе 2012 года, а затем в апреле 2013-го в пределах станции произошли две крупные аварии с угрозой затопления. Для ликвидации последней власти привлекли около 1 тыс. человек. Насколько эффективно были потрачены эти деньги, можно судить по нынешнему состоянию станции

Переговоры с Японским агентством международного сотрудничества о возможности модернизировать БСА начались в 2012 году. В сентябре Украина наконец заключила договор с Японией о кредите и реконструкции Бортнической станции на весьма выгодных для украинской стороны условиях. Взамен японцы поставили своё условие: не менее 30% оборудования обновленной станции должно быть произведено в Японии. Какая компания поставит технику для переоснащения БСА, определят конкурсные торги.

«Во-первых, мы перейдём на европейские технологии очищения канализационных стоков, — рассказывает Олег Лысюк, директор дирекции по реконструкции БСА. — Отстойники перестанут выделять ядовитые газы — их накроет специальный экран, после чего жители массивов Харьковский и Позняки смогут свободно дышать».

В результате реконструкции и закрытия самого старого, первого блока БСА станет более компактной. Её территория уменьшится со 150 до 120 га, освободив дополнительную землю для нужд города. Кроме того, японские технологии позволят сократить потребление электричества на 30% и природного газа на 90%.



И, наконец, станция сможет избавляться от большого объёма ила путём термоутилизации. Иловые поля перестанут угрожать прорывом дамбы, а сам ил можно будет подвергать вторичной переработке.

Реализация проекта рассчитана чуть более чем на восемь лет.

Дирекция по реконструкции БСА уверяет, что за ходом проекта будут пристально следить японцы, а выделенные по кредиту средства будут находиться за пределами Украины.