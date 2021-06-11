Где в столице можно порыбачить на солнечных окуней? | Дарниця.org

Где в столице можно порыбачить на солнечных окуней?

Розміщено Птн, 11/06/2021 - 09:28

В Киеве в озере Мартиша (Осокорки) ученые поймали 25 солнечных окуней меньше чем за два часа. Эту экзотическую рыбу из Северной Америки можно и нужно употреблять в пищу.

Об этом заявила доктор философии в области биологии, ведущий инженер Института гидробиологии НАН Украины Юлия Коваленко, сообщает "Вечерний Киев".

Ученые исследовали несколько озер Осокорковское поймы. Там им также попалось немало морской итальянской рыбы-иглы. Это свидетельствует о распространении инвазионных чужеродных видов в нашей стране. По словам ученого, они наращивают свое присутствие также и в Киеве, прежде всего в водоемах Осокорковское поймы, через соединение с Днепром.

"Среди этих озер наибольшая численность и возрастное разнообразие солнечного окуня наблюдается в озере Мартиша, что, вероятно, связано с наличием значительного количества водной растительности. В ней этот вид с яркой окраской в половозрелом возрасте может скрываться от других хищников. В озерах Небреж и Тягле солнечный окунь и итальянская рыба-игла попадаются в меньшем количестве ".

Как рассказала Коваленко, эта рыба (солнечный окунь) съедобная, но промышленного значения не имеет. Хотя его не принято употреблять в пищу, однако он довольно вкусное мясо. По ее словам, по вкусовым свойствам оно не уступает окуню речном или судака,

"Поэтому лучше его не просто изымать из водоема, а попробовать попробовать, ведь это очень ценный белок".

Источник: apostrophe.ua

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