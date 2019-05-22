Форум організацій громадянського суспільства «Київ – столиця діалогу!»

Департамент суспільних комунікацій КМДА у партнерстві з Координаційним комітетом громадських рад м. Києва та Ресурсним центром ГУРТ запрошує представників організацій громадянського суспільства м. Києва взяти участь у районних форумах, які відбудуться:

30.05.2019 - Дарницький район

06.06.2019 - Святошинський район

13.06.2019 - Дніпровський район

20.06.2019 – Голосіївський район

27.06.2019 - Солом’янський район

Метою форуму є активізація і залучення громадськості у вирішенні питань місцевого значення та формуванні місцевих політик, розробки моделі ефективної комунікації та системи дієвого зворотнього зв’язку між громадськістю та представниками влади при прийнятті управлінських рішень, посиленні співпраці активних неурядових організацій з органами місцевої влади.

Щоб стати учасником Форуму, необхідно зареєструватися за допомогою нижченаведеної форми:

https://docs.google.com/…/10pEqaUv5CH1N9swlFDszFCs9tRK…/edit

Під час Форуму у кожному районі Києва планується проведення виставки-ярмарку успішних практик організацій громадянського суспільства, серії навчальних тренінгів та стратегічної сесії розвитку району за участю представників організацій громадянського суспільства та представників органів влади.

Уточнена локація та план заходу буде надіслано учасникам Форуму на електронну пошту, зазначену у формі, не пізніше, ніж за три дні до дня проведення події.

З організаційних питань Ви можете звернутися до Організатора Форуму:

turkenya.inna@euromediacompany.com

guvp_kmda@ukr.net, 235-07-80