Фестиваль громадської участі ГБФест

18 травня 2019 року, на день Європи, в самому серці європейської столиці відбудеться фестиваль участі та демонстрації результатів спільної взаємодії влади та громади - ГБФест!

Невипадково місцем проведення фестивалю обраний парк, який носить імʼя борця за справедливість, лідера думки самобутності українського народу, Тараса Григоровича Шевченка. Парк розташований навпроти червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка, поєднує в собі всі покоління: тут полюбляють гуляти батьки з дітьми, на вихідних в парку збираються люди старшого покоління: гравці в шахи ти прихильники танців. Але найголовніше - це те, що парк Шевченка є місцем, де багато часу проводить студентська молодь, бо саме на неї покладаються найбільші надії, саме вони повинні стати тією рушійною силою, яка призведе до процвітання міста і країни в цілому, зокрема, і завдяки інструментам участі, яким присвячений ГБФест.

ГБФест - це 15 локацій, на яких продемонструють кращі практики Європейської участі та результати спільно реалізованих успішних міжнародних проектів.

ГБФест - це перший в Україні масштабний фестиваль, де поєднаються проекти різного напрямку, але реалізовані у спільній взаємодії

ГБФест - це інтерактив та майстер-класи, цікаві просвітницькі заходи та квести (де професіонали діляться своїм досвідом з усіма бажаючими)

ГБФест - це кращі спікери міжнародного рівня та виступи українських зірок!

ГБФест -це фестиваль для активної молоді, що змінює Київ щодня!

ГБФест - це місце, де поєднуються мрії з реальністю!ГБ Фест — це чудова змога поспілкуватися з професіоналами, освіжити свої знання в нових для вас сферах, збільшити кругозір та просто гарно відпочити на найбільш масштабній тусовці Києва!

Організатори: Центр комунікації та інформації, Міністерство Молоді І Спорту, Офіс Ради Європи в Україні - Київ, Департамент суспільних комунікацій КМДА

До участі запрошуються: представники соціально-відповідального бізнесу, представники органів влади, громадські організації тощо.

РЕЄСТРУЙСЯ В ЯКОСТІ УЧАСНИКА: https://forms.gle/333T2Zxc7uAtHAC4A

Акредитація ЗМІ:

https://forms.gle/vAqYjLES3E48BmeX7