«Екологічний десант» для Дарниці за 310 000 грн.

У Дарницькому районі столиці планують реалізувати програму «Екологічний десант». Про це з посиланням на дані проектів-переможців Бюджету участі повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

За його даними, річна програма з планування та реалізації заходів контролю за екологічним станом Києва у Дарницькому районі передбачає замовлення лабораторних досліджень, у тому числі й експертиз води, ґрунту, повітря. Окрім того, планується підготувати звіти для інформування населення про екологічний стан з передачею результатів обстеження державним органам для прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень.

Бюджет проекту, нагадав Геннадій Пліс, складає 310 000 грн.

«Це суттєва цифра, однак на тлі того, що віддалені від центру райони часто не отримують належної уваги та розвитку, вона обґрунтована. Також важливо, що цей проект може бути прикладом для інших районів, де є схожі проблеми, які маємо вирішити. Але найголовніше – активність людей. Якщо люди допомагатимуть владі, але не критикою, а конкретними пропозиціями і рішеннями, ми в кілька разів збільшимо шанси продуктивно розвивати наше місто», – наголосив перший заступник голови КМДА.

Джерело http://kievcity.gov.ua/news/50252.html