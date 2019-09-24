«Едьте во Львов и там разговаривайте на своём украинском. Село. Селюки».

«Якщо коротко, то це позиція закладу ПортерПаб на Позняках. Після прохання наших знайомих ветеранів та патріотів звертатись до них державною, в обслуговуванні взагалі відмовили. При цьому всьому таке свавілля підтримали деякі інші нетверезі «постійні клієнти».

Окрім образ адміністрація натравила двох биків. Вони теж намагались пояснити, щоб присутні поменше вийо зі своєю мовою. Далі приїхала поліція і все. Ніби конфлікту нема.

Все, та не все. Бо таке пробачати не можна. Щоб не повторювалось знову.

На фото наша група ревізорів.

У результаті адміністрація вже заговорила по-іншому, вибачилась, визнала, що це порушення закону і неповага до клієнта. З биками не вдалось поговорити. На жаль. Пацани через недостачу аргументів мабуть не захотіли виходити/приїжджати» - зазначає активіст.