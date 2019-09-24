«Едьте во Львов и там разговаривайте на своём украинском. Село. Селюки». | Дарниця.org

«Едьте во Львов и там разговаривайте на своём украинском. Село. Селюки».

Розміщено Втр, 24/09/2019 - 18:04

«Едьте во Львов и там разговаривайте на своём украинском. Село. Селюки».
«Якщо коротко, то це позиція закладу ПортерПаб на Позняках. Після прохання наших знайомих ветеранів та патріотів звертатись до них державною, в обслуговуванні взагалі відмовили. При цьому всьому таке свавілля підтримали деякі інші нетверезі «постійні клієнти».
Окрім образ адміністрація натравила двох биків. Вони теж намагались пояснити, щоб присутні поменше вийо зі своєю мовою. Далі приїхала поліція і все. Ніби конфлікту нема.
Все, та не все. Бо таке пробачати не можна. Щоб не повторювалось знову.
На фото наша група ревізорів.
У результаті адміністрація вже заговорила по-іншому, вибачилась, визнала, що це порушення закону і неповага до клієнта. З биками не вдалось поговорити. На жаль. Пацани через недостачу аргументів мабуть не захотіли виходити/приїжджати» - зазначає активіст.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло