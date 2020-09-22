Джерело смогу смогу в Дарницькому районі сьогодні загасили.

У понеділок третину Дарницького району оповив їдкий туман. Пізніше з'ясувалося, що причиною задимлення стала пожежа на сміттєзвалищі на вулиці Колекторній. Це промислова зона. Зайнялося тут напередодні. Станом на ранок вогонь охопив дві тисячі квадратних метрів.

Олександр Макушенко, пресофіцер ГУ ДСНС Києва:

Загоряння сміття на цьому сміттєзвалищі. Відразу ж прибули рятувальники її ліквідовувати. Сміття - товщина його залягання приблизно 6 метрів. Як ми бачимо, звалище є стихійне. І внаслідок того, що не видно, що ми гасимо, що ми заливаємо, в принципі, через товщину цього сміття воно перейшло до торфу.

Аби приборкати полум'я, рятувальникам знадобилася ціла ніч. Під ранок вогонь зі сміття перекинувся на торф'яники, які почали тліти. Тож, увесь день пожежники заливали їх водою, аби полум'я не поширилося далі.

На місці працювали 26 рятувальників і 7 одиниць техніки. До ліквідації наслідків долучилися й комунальні служби. За допомогою тракторів та важкої техніки зотліле сміття засипали піском. Тепер встановлюють: що саме могло спричинити займання.

Олександр Макушенко, пресофіцер ГУ ДСНС Києва:

Можна розглядати декілька версій. Адже, ми бачимо, що тут дорога, могла проїжджати машина і хтось кинув недопалок. Все ж таки, це сміттєзвалище. Багато битого скла може бути. І це скло і воно могло спрацювати на сонці як лінза. І воно також могло спричинити займання.

У КМДА звітують - небезпечного рівня забруднення повітря, через пожежі, в столиці сьогодні не фіксували. Хоча незначне перевищення показників у районі стихійного сміттєзвалища все-таки було. Тому надзвичайники нагадують, як діяти у випадках задимленості: обмежити перебування на вулиці, тримати вікна зачиненими, частіше робити вологе прибирання та пити більше води.

О 16:12 22 вересня пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати.

Джерело podrobnosti.ua