Дитячий парламент Дарницького району відвідав Верховну раду України | Дарниця.org

Дитячий парламент Дарницького району відвідав Верховну раду України

Розміщено Птн, 10/20/2017 - 11:48

Районний сайт «Дарниця.org» нещодавно висвітлював першу сесію новоствореного Дитячого парламенту Дарницького району.

А тиждень потому, народний депутат України Віталій Сташук вже організував для членів Дитячого парламенту Дарницького району екскурсію до Верховної ради України!
Нардеп привітав учнівську молодь біля почесного порталу, у якому зберігається Прапор незалежності України. Під час екскурсії молодь ознайомилася з історією будівлі, архітектурою, тощо. 

Шкода тільки, що саме в цей день, у місці, де ухвалюються закони та пишеться сучасна історія України - сталася чергова колотнеча між депутатами. Що наслідує підростаюча талановита молодь та чи маємо ми право вимагати від дітей дотримання стандартів етики й моралі, маючи наочний приклад поведінки народних обранців?

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