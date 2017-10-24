Дитячий парламент Дарницького району продовжує приймати іменитих гостей | Дарниця.org

Дитячий парламент Дарницького району продовжує приймати іменитих гостей

Розміщено Втр, 10/24/2017 - 15:41

Районний сайт «Дарниця.org» нещодавно висвітлював першу сесію новоствореного Дитячого парламенту Дарницького району. Нагадаємо, що минулого разу учнів відвідали народний депутат України Віталій Сташук, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий та радник голови Дарницької РДА, координатор громадського руху «Тут починається Київ» Геннадій Сінцов.

Пізніше, 07 жовтня до юних депутатів навідався голова Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Богдан Назаренко. 

В процесі спілкування парламентарі задавали чимало питань громадському діячу, на кшталт: депутатської етики, співпраці, меценацтва, тощо.

Насамкінець зустрічі, голова Громадської ради при КМДА пообіцяв всіляко сприяти конструктивним ініціативам та пропозиціям Дитячого парламенту, залишивши свої контактні дані усім бажаючим.

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