Дитсадок №31 на Драгоманова, 42-б зазнає капремонту | Дарниця.org

Дитсадок №31 на Драгоманова, 42-б зазнає капремонту

Розміщено Втр, 12/03/2019 - 17:31

Як стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro, 09 січня 2019 року КП «Житлоінвестбуд-УКБ» уклало договір з ПП «Амарант» на капремонт дитсадка №31 по вул. Драгоманова, 42-б. Підрядник до 01 листопада 2019 року повинен буде утеплити фундамент, фасад і цоколь, відремонтувати покрівлю, замінити вікна та двері, зовнішні світильники і впорядкувати територію. Роботи повинні бути завершені до листопада цього року, а заплатять за них підряднику 6,3 млн. гривень.
Відзначимо, що КП «Житлоінвестбуд-УКБ» у 2017 році вже оголошувало тендер на капремонт дитсадка №31, який виграло ТОВ «Будівельна компанія «Елітгорстрой». Однак півроку потому у зв'язку з відсутністю фінансування договір був розірваний. У березні 2018 року КП «Житлоінвестбуд-УКБ» замовило у ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Укрпроект» за 69,5 тис. гривень коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту по капремонту дошкільного навчального закладу №31. Після цього вже й був оголошений другий тендер.
Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, компанія ПП «Амарант» існує 15 років, зареєстрована в місті Ладижин Вінницької області. Її керівником і засновником є житель села Капустяни Вінниччини Володимир Дерев’яга.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло