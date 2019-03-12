Дитсадок №31 на Драгоманова, 42-б зазнає капремонту

Як стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro, 09 січня 2019 року КП «Житлоінвестбуд-УКБ» уклало договір з ПП «Амарант» на капремонт дитсадка №31 по вул. Драгоманова, 42-б. Підрядник до 01 листопада 2019 року повинен буде утеплити фундамент, фасад і цоколь, відремонтувати покрівлю, замінити вікна та двері, зовнішні світильники і впорядкувати територію. Роботи повинні бути завершені до листопада цього року, а заплатять за них підряднику 6,3 млн. гривень.

Відзначимо, що КП «Житлоінвестбуд-УКБ» у 2017 році вже оголошувало тендер на капремонт дитсадка №31, який виграло ТОВ «Будівельна компанія «Елітгорстрой». Однак півроку потому у зв'язку з відсутністю фінансування договір був розірваний. У березні 2018 року КП «Житлоінвестбуд-УКБ» замовило у ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Укрпроект» за 69,5 тис. гривень коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту по капремонту дошкільного навчального закладу №31. Після цього вже й був оголошений другий тендер.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, компанія ПП «Амарант» існує 15 років, зареєстрована в місті Ладижин Вінницької області. Її керівником і засновником є житель села Капустяни Вінниччини Володимир Дерев’яга.