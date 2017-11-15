Двоє жінок крадуть гаманці у магазинах | Дарниця.org

Двоє жінок крадуть гаманці у магазинах

Розміщено Срд, 11/15/2017 - 10:35

05 листопада близько 13.30 у магазині «Баул» (пр-т Григоренка, 32д) був вкрадений гаманець. Момент здійснення крадіжки зафіксований на відео. Після перегляду відеоматеріалу вдалося встановити: крадіжку скоїли дві жінки, одна з яких безпосередньо витягала гаманець (у сірій шапці), інша - її прикривала (у синій). Жінки покинули магазин відразу ж після скоєння злочину.
Сподіваємося, що оприлюднення фото злочинниць допоможе попередити можливі беззаконня, вчинені ними.

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