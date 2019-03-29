ДТЭК Киевских электросетей планирует потратить 26 млн грн – на реконструкцию подстанции "Позняки" и 50 млн грн – подстанции "Бортничи.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила инвестпрограмму ПАО "ДТЭК Киевские электросети" на 2019 год в сумме 368 млн грн, что на 20% меньше факта минувшего года и на 35% меньше предложенного компанией уровня.

Такое решение принято на заседании Комиссии 7 марта. При утверждении программы регулятор изучил целесообразность проведения предложенных компанией мероприятий и проанализировал их стоимость на предмет соответствия рыночным ценам.

Предполагается, что свыше 70% средств (около 270 млн грн) будет направлено на строительство и реконструкцию электросетей. В частности, около 74 млн грн планируется использовать на продолжение строительства кабельной линии 110 кВ "Новокиевская-Московская", а также 26 млн грн – на реконструкцию подстанции "Позняки", 40 млн грн – подстанции "Вулкан" и 50 млн грн – подстанции "Бортничи".

Как сообщил на заседании НКРЭКУ гендиректор "ДТЭК Киевских электросетей" Александр Фоменко, реализация проекта по строительству высоковольтных кабельных линий "Московская-Новокиевская" и "Позняки-Славутич" дают возможность организовать надежное электроснабжение района Позняков на левобережной части Киева.

"Проект подстанции "Московская-Новокиевская" – многоэтапный, три года назад мы построили подстанцию "Московская, сейчас от подстанции "Новокиевская" 750 кВ вытягиваем мощность по сети 110 кВ, это обеспечит и центральную часть столицы, и Голосеевский район, и часть Святошинского района дополнительными мощностями для будущего развития города", - добавил А.Фоменко.

По его словам, еще одно направление инвестпрограммы – организация учета э/э бытовых потребителей. "Программа рассчитана на несколько лет, уже пять лет осуществляется, впереди еще 7 лет, наша стратегическая задача – обеспечить всеохватывающий учет потребляемой населением э/э", - сказал глава "ДТЭК Киевские электросети".

В текущем году компания запланировала направить на эти цели около 24 млн грн.

Помимо этого, на внедрение и развитие автоматизированных систем диспетчерского-технологического управления будет израсходовано 23 млн грн (компания предлагала 47 млн грн), на внедрение информационных технологий – 8 млн грн (при запросе в 33 млн грн).

Изначально "ДТЭК Киевские электросети" предложил инвестпрограмму на 2019 год на сумму 584 млн грн (и 1,198 млрд грн – при условии применения системы RAB-тарифов).

Как сообщалось, "ДТЭК Киевские электросети" в сентябре 2019 года планирует завершить первый этап строительства мощного энергомоста для центра столицы. Строительство высоковольтной кабельной линии для Печерского и Голосеевского районов Киева началось в ноябре 2018 года. Ее протяженность – 6,72 км (от подстанции (ПС) "Новокиевская" в пгт.Хотов до ПС "Одесса" на жилмассиве Теремки).

"ДТЭК Киевские электросети" ноябре 2018 года также начали первый этап реконструкции ключевого энергоузла Дарницкого моста – подстанции "Позняки".

Операционный холдинг "ДТЭК Сети", созданный ДТЭК в соответствие с требованиями закона "О рынке электроэнергии" и отвечающий за распределение электроэнергии, в течение двух ближайших лет намерен сосредоточиться на инвестициях в Smart Grid ("умные счетчики"), автоматизированной системн диспетчерского технологического управления инфраструктурой, использовании дронов в обследовании ЛЭП.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Источник: interfax.com.ua