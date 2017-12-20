ДПТ «Червоний Хутір», вул. Вінграновського, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та пров. Поліського

На першому поверсі Дарницької РДА з’явилася експозиція проекту Детального плану території в районі ст. м. «Червоний Хутір» в межах вул. Вінграновського, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та пров. Поліського у Дарницькому районі м. Києва.

Департамент містобудування та архітектури КМДА (замовник) та комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва» КМДА (розробник) повідомляють про початок процедури громадських слухань проекту детального плану території в районі ст. м. «Червоний Хутір» в межах вул. Вінграновського, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та пров. Поліського у Дарницькому районі м. Києва відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555.

Детальний план території виконується відповідно до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві». Детальний план території після затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок, будівництво та благоустрій територій, прокладку інженерних мереж, трасування вулиць тощо.

Пропозиції надаються у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 (із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові заявника, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обгрунтування з урахуванням вимог законодавства).

Із детальною інформацією про порядок проведення, алгоритмом громадських слухань та основними техніко-економічними показниками ДПТ можна ознайомитися на сайті Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

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