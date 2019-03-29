Довготривалі розкопки на Драгоманова нарешті завершилися.

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював довготривалі ремонтні роботи незрозумілого походження - на проїжджій частині навпроти магазину «Фора» по вул. Драгоманова, 19.

Нагадаємо, що початок даних робіт був розпочатий ще наприкінці січня, внаслідок чого у години пік тут постійно утворювалися затори.

Нарешті, станом на 16 березня відповідні служби таки спромоглися завершити ремонт.

Асфальтове покриття відновлене.

Лише залізна будка нагадує про тривалі роботи, що тільки-но добігли свого кінця…