Довготривалі розкопки на Драгоманова нарешті завершилися. | Дарниця.org

Довготривалі розкопки на Драгоманова нарешті завершилися.

Розміщено Птн, 29/03/2019 - 14:53

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював довготривалі ремонтні роботи незрозумілого походження - на проїжджій частині навпроти магазину «Фора» по вул. Драгоманова, 19.

Нагадаємо, що початок даних робіт був розпочатий ще наприкінці січня, внаслідок чого у години пік тут постійно утворювалися затори.

Нарешті, станом на 16 березня відповідні служби таки спромоглися завершити ремонт.

Асфальтове покриття відновлене.

Лише залізна будка нагадує про тривалі роботи, що тільки-но добігли свого кінця…

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