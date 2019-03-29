Довготривалі розкопки на Драгоманова нарешті завершилися.
Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював довготривалі ремонтні роботи незрозумілого походження - на проїжджій частині навпроти магазину «Фора» по вул. Драгоманова, 19.
Нагадаємо, що початок даних робіт був розпочатий ще наприкінці січня, внаслідок чого у години пік тут постійно утворювалися затори.
Нарешті, станом на 16 березня відповідні служби таки спромоглися завершити ремонт.
Асфальтове покриття відновлене.
Лише залізна будка нагадує про тривалі роботи, що тільки-но добігли свого кінця…
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