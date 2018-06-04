Довести до ладу будівництво споруди біля Дарницького вокзалу! | Дарниця.org

Довести до ладу будівництво споруди біля Дарницького вокзалу!

Розміщено Птн, 04/06/2018 - 10:18

Будівництво споруди біля Дарницького вокзалу розпочалося давно, але завмерло. З того часу нічого не змінилося і виглядає ця споруда жахливо. Завершення будівництва дало б змогу розвивати Дарницький район та популяризувати територію, та взагалі зробити територію навколо вокзалу приємною та естетично прийнятною. А натомість, наразі маємо наочний приклад бездарності і повної безконтрольності дій з боку влади.
Віддати свій голос на петицію можна за цим посиланням.

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=7215

Нагадаємо, районний сайт «Дарниця.org» неодноразово порушував вищезгадану проблему

Про суть ситуації, що склалася та про те, чому Дарницький вокзал ніяк не добудують – читайте в попередніх новинах.

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