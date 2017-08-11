Доступ до озера «Вирлиця» заборонений! | Дарниця.org

Доступ до озера «Вирлиця» заборонений!

Розміщено Срд, 11/08/2017 - 20:25

Нещодавно, журналістами районного сайту «Дарниця.org» була помічена досить дивна ділянка біля школи-інтернату №10 (вул. Вакуленчука, 1). Величезна територія починаючи від закладу та безпосередньо до озера «Вирлиця» просто відгороджена від громадськості високим парканом, на якому розташовується попереджувальний знак: «Прохід та проїзд заборонено».

Тим не менш, наші нишпорки змогли сфотографувати те, що знаходиться за парканом. Як бачимо - величезна зелена зона.

Цікаво, що з цією ділянкою не так і чому її відгородили від дарничан? Можливо, тут вже збираються споруджувати чергову багатоповерхівку, або ж дану землю хтось «недорого приватизував»?
У підсумку, громадська організація ініціювала запит на КМДА з проханням прояснити дане питання.

А нам лишається дочекатися відповіді!..

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