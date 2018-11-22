Должностных лиц Дарницкой РГА и строительного КП обвиняют в “распиле” 26,5 млн бюджетных гривен

Национальная полиция расследует уголовные дела в отношении управления капитального строительства Дарницкой райгосадминистрации (РГА) и КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева”. Должностных лиц РГА и указанного КП обвиняют в “распиле” 26,5 млн бюджетных гривен на проектировании и строительстве в сотрудничестве с ООО “Киевстрой Холдинг”. Указанная фирма сразу после своей регистрации молниеносно выиграла соответствующие тендеры, хотя, похоже, даже не имела право на получение строительной лицензии. При этом, в КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” уже объявили правоохранителям о потере всех документов по сотрудничеству с “Киевстрой Холдинг”.

Суть уголовного дела

Следствие установило, что должностные лица ООО “Киевстрой Холдинг”(*) и КП “Позняки-Инвест-УКБ”(**) повторно осуществляют растрату бюджетных средств в ходе выполнения условий договоров, заключенных по результатам проведенных тендеров.

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В качестве одного из доказательств в деле фигурирует обращение некоего народного депутата Украины (ФИО в деле скрыты. - KV). Нардеп информировал полицию о том, что ООО “Киевстрой Холдинг” было зарегистрировано 11.01.2016 года, а уже 14.01.2016 года получило от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) лицензию на выполнение проектных и строительных работ. Учредителем и директором этого ООО, при этом, выступало одно и то же лицо.

Согласно лицензионным условиям, определенным Министерством регионального развития и строительства 27.01.2009 года №47, для этого ООО должно иметь в штате руководителей, профессионалов и специалистов в зависимости от видов выполняемых работ с соответствующим образованием и квалификацией, главного инженера с высшим образованием соответствующей специализации и других профильных специалистов.

Также фирма должна иметь строительные машины, технологические комплекты, средства малой механизации, оборудование, оснащение, инвентарь, приспособления и инструменты в соответствии с технологическими требованиями выполнения работ.

Наличие всего вышеперечисленного, согласно материалам дела, у ООО “Киевстрой Холдинг” не подтверждается.

При этом, следствие выяснило, что уже 24 февраля 2016 года ООО “Киевстрой Холдинг” победило в 4 тендерах по заказу управления капитального строительства Дарницкой РГА на общую сумму 6 млн 500 тыс. гривен. В дальнейшем, в течение одного месяца, ООО “Киевстрой Холдинг” стало победителем в 11 тендерах на общую сумму более 20 млн гривен, заказчиком которых выступило КП “Позняки-Инвест-УКБ”.

В частности, указанное ООО разрабатывало проектно-сметную документацию по строительству центра первичной медико-санитарной помощи на ул. Вишняковской, 15 в ж/м Осокорки, выполняло проектные работы по строительству дорог в мкр. Осокорки, строила ливневые канализации на ул. Ленина, ул. Промышленная, в микрорайоне. Бортничи, реконструировала амбулаторию врачей семейной медицины с пристройкой центра первичной медико-санитарной помощи на ул. Гмыри, 8 в Дарницком районе Киева и т.д.

“Учитывая вышеизложенное, есть основания полагать, что ООО “Киевстрой Холдинг” по предварительному сговору с должностными лицами КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” осуществляют растрату бюджетных средств в особо крупных размерах во время выполнения условий договоров”, - говорится в материалах дела.

Сведения об открытии Главным управлением Национальной полиции уголовного производства №12017100100004926 были внесены в единый реестр досудебных расследований 27 апреля 2017 года. Фигурантам инкриминируют ч.3 ст.191 УК Украины. Это - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Такие нарушения наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Пропажа документов

В ходе расследования правоохранители запросили у ГАСИ информацию и копию лицензии на проведения строительных работ, выданной ООО “Киевстрой Холдинг”. 08.08.2017 года правоохранителям в предоставлении указанной информации было отказано.

Полиция обратилась в суд. На основании постановления Шевченковского районного суда Киева от 26 сентября 2017 года, правоохранителям было предоставлено право доступа к указанным документам.

Получив документы, правоохранители их проанализировали и установили, что директор ООО “Киевстрой Холдинг” внес недостоверные сведения о производственно-технической базе, составе работников предприятия по профессиональному и квалификационному уровню, технологии производства, информационно-правовом, нормативно-техническом обеспечении и т.д.

С целью проведения почерковедческой экспертизы у следствия снова возникла необходимость во временном доступе к документам, которые подавались в ГАСИ ООО “Киевстрой Холдинг” для получения лицензии. Решением от 18 сентября 2018 года судья Шевченковского районного суда Киева Ольга Юзькова разрешение на такой доступ предоставила.

Также органом досудебного расследования для получения информации и копий документов относительно сотрудничества с ООО “Киевгорстрой Холдинг” направлялись запросы в КП “Позняки-Инвест-УКБ”. Но никакого ответа с 05.05.2017 года по настоящее время от этого КП так и не поступило.

15 июня 2018 года КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” было сообщено о решении Шевченковского районного суда Киева от 21 мая 2018 года, которым правоохранителям был предоставлен доступ к указанным вещам и документам. Но 19.06.2018 года в адрес Шевченковского районного суда Киева от КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” поступило письмо, в котором говорится, что все указанные документы были потеряны.

Крутой поворот

Кроме того, как стало известно KV, в производстве Дарницкого управления национальной полиции в Киеве находятся материалы схожего уголовного производства, внесенные в Единый реестр досудебных расследований еще раньше - 14 февраля 2017 года (под № 42017100020000022) по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, послужившее причиной тяжких последствий. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

“Следствие установило, что “должностные лица КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева”, злоупотребляя служебным положением повторно заключили договоры с ООО “Киевстрой Холдинг” и ООО “Научно производственное предприятие ”Энерго Монтаж” (код ЕГРПОУ 39534853) на выполнение работ, которые были уже выполнены и оплачены, внесли недостоверные данные о выполненных проектных и строительных работах в акты приемки выполненных работ, заключили фиктивные договора на проведение работ по разработке проектно-сметной документации”, - говорится в материалах дела.

Главное управление Национальной полиции в Киеве 17 сентября ходатайствовало о приобщении указанных материалов дела к их новому расследованию, но судья Ольга Юзькова решением от этого же числа отказала правоохранителям: дескать, те не предоставили в суде достаточно доказательств.

Бенефициары

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Киевстрой Холдинг” было зарегистрировано в 2016 году. Уставной капитал фирмы - 350 тыс гривен. Должность и.о. руководителя фирмы на сегодня занимает Сергей Плеханов, возглавляет ее Павел Гостенко.

ООО “НПП “Энерго монтаж” было зарегистрировано в 2014 году. Уставной капитал фирмы - 450 тыс. гривен. Учредителем и владельцем фирмы выступает Александр Кондрат. Ему принадлежат еще несколько компаний, часть из которых работают в сфере строительства.

Источник: kievvlast.com.ua