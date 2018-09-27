До єдиного в Україні сміттєспалювального заводу «Енергія» додасться ще один?

Перший сміттєпереробний завод в Києві може з'явитися через два роки. ПрАТ «Київспецтранс» збирається по механіко-біологічній технології переробляти на цьому заводі не менше 450 тис. тонн твердих побутових відходів (ТПВ) на рік. Саме стільки сміття приймає запланований до закриття полігон №5 у Підгірцях. Про це під час прес-конференції заявив голова правління ПрАТ «Київспецтранс» Андрій Грущинський.

За його словами, потужність заводу з переробки повинна бути не менше 450 тис. тонн, адже саме стільки 5-й полігон приймає щорічно.

«Ми визначили, що завод повинен бути побудований для переробки сміття по механіко-біологічній технології. За цією технологією завод буде генерувати вторинну сировину, електроенергію та опалення з біомаси, компост, РДФ паливо, яке може використовувати завод «Енергія», або деякі цементні заводи.

Орієнтовна вартість такого підприємства - 60 млн. євро.

Наша основна вимога - будівництво заводу повинна проводити європейська компанія з досвідом реалізованих об'єктів в Європі, за європейськими нормами і технологіями. Ми розраховуємо, що за два роки цілком можливо запустити такий завод - півроку потрібно на розробку документації, півроку на виготовлення обладнання та облаштування земельної ділянки та рік на будівництво та запуск заводу», - пояснив він.

При цьому, заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що Київ в рік виробляє 1,2 млн. тонн сміття і тому потребує мінімум трьох аналогічних заводів. Він пояснив, що сміття на 5-й полігон припинять звозити тільки після того, як в Києві побудують сміттєпереробний завод.

«Щодо будівництва заводу за пропозицією «Київспецтрансу», ми готуємо відповідне рішення Київради і ця процедура буде запущена. Зараз йдуть консультації з європейськими компаніями щодо технологій і вони вже починають проектувати завод, щоб не втрачати час», - зазначив Петро Пантелєєв.

Андрій Грущинський зазначив, що основною перевагою їх пропозиції для міста є те, що ризики пов'язані з економічною моделлю майбутнього заводу будуть розділені з інвестором. При цьому, місто, за його словами, зможе повноцінно контролювати собівартість послуги переробки сміття та прогнозувати обсяги переробки сміття, що є вкрай необхідним для міста, особливо після закриття 5-го полігону.

«Ми одночасно звернулися до ряду провідних європейських компаній щодо попередньої розробки проекту. Зацікавилися у співпраці німецькі і польські компанії. Концепції заводів які вони розробляють будуть відповідати всім сучасним європейським екологічним нормам і стандартам. Вже найближчим часом ми зробимо презентацію для адміністрації міста і громадськості», - зауважив голова правління ПрАТ «Київспецтранс» Андрій Грущинський.