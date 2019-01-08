До ями на Урлівській, що відзначила свій перший день народження, Київавтодор не має ніякого відношення

Мабуть ви вже чули про те, що дорожню яму на вул. Урлівській не можуть відремонтувати вже рік, й активісти вирішили відзначити її «день народження».

Комунальна корпорація «Київавтодор» інформує, що ділянка вул. Урлівської, фото якої публікують ЗМІ, не знаходиться на балансовому утриманні підприємств комунальної корпорації «Київавтодор».

Зазначаютьо, що це не єдиний випадок, коли після будівництва нових житлових комплексів, забудовники не виконують взяті на себе зобов’язання, а саме будівництво інфраструктури, у тому числі доріг, внаслідок чого ділянки не передаються на баланс комунальних підприємств міста.

На сьогоднішній день саме така ситуація має місце на вул. Урлівській на ділянці від вул. Анни Ахматової до вул. Здолбунівської, на вул. Драгоманова на ділянці від будинку №8 до вул. Здолбунівської, повністю вулиці Чавдар та Олени Пчілки. Також не знаходиться на балансовому утриманні підприємств КК «Київавтодор» Дарницьке шосе і Залізнично-автомобільний мостовий перехід через р. Дніпро в напрямку лівого берега – дані об’єкти знаходяться на балансі забудовника - Південно-західної залізниці.

То ж виникає закономірне питання, це Київавтодору не передають на баланс, чи Київавтодор не приймає?