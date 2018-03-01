До уваги громадським організаціям

КМДА оголосила міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

І. Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти, розроблені інститутами громадянського суспільства:

- Волонтерський рух та підтримка учасників АТО;

- Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення благоустрою та природного середовища столиці;

- Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування громадянської культури;

- Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку мешканців міста Києва.

ІІ. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту, становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту та не може перевищувати 199,0 тис. грн.

ІІІ. Вимоги до Конкурсної пропозиції.

1. Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, (крім всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнських громадських організацій інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національних творчих спілок та їх регіональних осередків), які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не менше ніж за один рік до оголошення проведення Конкурсу та реалізують свої проекти на території міста Києва,за умови, що такі організації беруть участь у співфінансуванні проекту у розмірі не менш як 25% необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися переможцем Конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Інститути громадянського суспільства можуть подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою у двох примірниках та подається у друкованій формі щоденно з 26 грудня 2017 року до 09 лютого 2018 року з 10.00 до 17.00 крім п’ятниці (щоп’ятниці – підготовка звіту конкурсній комісії),суботи, неділі та святкових днів до Департамент суспільних комунікацій за адресою: 01001 м. Київ, вул.Хрещатик, 50-б, к. 206. (телефон для довідок: (044) 235-01-75) та обов’язково в електронному вигляді у форматі PDF з поміткою «На конкурс проектів» на електронну адресу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, затвердженою відповідним наказом організатора Конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою (у разі наявності);

2) копію свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу. Опис проекту повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців, очікувані результати виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

5) інформацію про діяльність інститутів громадянського суспільства, джерела фінансування інститутів громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою.

6) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до виконання проекту (у разі потреби).

Всі документи та окремо її копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою інституту громадянського суспільства та скріплені її печаткою.

ІV. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців

Конкурс проводиться протягом 2018 року згідно з визначеним графіком (додається). Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться до відома учасників конкурсу у триденний строк з дати його прийняття та оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua та на сайті Департаменту суспільних комунікацій http://dsk.kievcity.gov.ua.

Більш детальна інформація на сайті Департаменту суспільних комунікацій

http://dsk.kievcity.gov.ua/content/konkurs-proektiv-dlya-instytutiv-grom...

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