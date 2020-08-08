До середины августа станет известно закроют ли Дарницкую ТЭЦ из-за экологической угрозы

Дарницкую тепловую электроцентраль (ТЭЦ) в Киеве могут закрыть, если в «озере Горячка» выявят превышение концентрации вредных веществ.

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, «озеро Горячка», которое является золоотвалом и техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ, несет экологическую опасность. Государственная инспекция начала проверку ТЭЦ, она продлится до середины августа, уже отобраны пробы воды в озере.

«По результатам проверки киевляне узнают реальные данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду», - говорится в сообщении.

Малеваный подчеркнул, что по результатам проверки будет решена дальнейшая судьба Дарницкой ТЭЦ.

«Если при комплексной проверке будут найдены серьезные нарушения в работе Дарницкой ТЭЦ, то на предприятие будет наложен штраф, или даже приостановлена его деятельность до исправления выявленных недостатков», - добавил он.

Источник: ru.slovoidilo.ua