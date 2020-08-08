До середины августа станет известно закроют ли Дарницкую ТЭЦ из-за экологической угрозы | Дарниця.org

До середины августа станет известно закроют ли Дарницкую ТЭЦ из-за экологической угрозы

Розміщено Сбт, 08/08/2020 - 10:28

Дарницкую тепловую электроцентраль (ТЭЦ) в Киеве могут закрыть, если в «озере Горячка» выявят превышение концентрации вредных веществ.

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, «озеро Горячка», которое является золоотвалом и техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ, несет экологическую опасность. Государственная инспекция начала проверку ТЭЦ, она продлится до середины августа, уже отобраны пробы воды в озере.

«По результатам проверки киевляне узнают реальные данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду», - говорится в сообщении.

Малеваный подчеркнул, что по результатам проверки будет решена дальнейшая судьба Дарницкой ТЭЦ.

«Если при комплексной проверке будут найдены серьезные нарушения в работе Дарницкой ТЭЦ, то на предприятие будет наложен штраф, или даже приостановлена его деятельность до исправления выявленных недостатков», - добавил он.

Источник: ru.slovoidilo.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.
Generate a new captcha

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло

Сайт "группа комнат"