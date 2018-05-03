До лав «Муніципальної варти» Дарницького району просочився «тітушка»

Районний сайт «Дарниця.org» на початку лютого висвітлював підписання тристороннього меморандуму між Дарницькою райдержадміністрацією, Дарницьким управлінням поліції та Київським міським громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта».

І вже скандал – 15 лютого громада Дарницького району провела під стінами КМДА пікетування, вимагаючи зустрічі з очільником Київської «Муніципальної варти» Ігорем Марі.

Дарничани прагнули отримати пояснення щодо того, як у складі «Муніципальної варти» Дарницького району опинився «тітушка в погонах» - Андрій Фесюк. Дана особа протидіяла громаді методами залякування, погрозами, порушенням липових кримінальних справ під час захисту дарничанами своїх прав від незаконного будівництва АЗС «ОККО» по вул. Ревуцького. Також кияни вимагали відкритого відбору кандидатів до «Муніципальної варти».

До пікетувальників вийшов Ігор Марі – голова «Муніципальної варти» міста Києва. Останній зауважив, що згаданий вище пан Фесюк вже звільнений з лав «Муніципальної варти». Також Ігор Марі пообіцяв, що відбір кандидатів буде більш жорсткішим.

Активісти сподіваються, що голова «Муніципальної варти» Ігор Марі дотримається свого слова. Зі свого боку громадськість візьме під контроль виконання своїх вимог, а «Муніципальна варта», в свою чергу, допомагатиме у забезпеченні правопорядку районах столиці, звітуватиме перед громадою та насамперед захищатиме її інтереси.