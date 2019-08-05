До кінця серпня у бік лівого берега точно будуть затори.

На Південному мосту впродовж наступного місяця буде обмежено рух транспорту.

Комунальна корпорація «Київавтодор» попередила про обмеження руху транспорту на Південному мосту.

Обмеження руху діятиме з 02 по 31 серпня на естакаді мосту у напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів). Внаслідок чого на час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху.

Згідно з повідомленням, обмеження вводиться через те, що працівники дорожньої служби продовжують ремонт деформаційних швів на естакаді.

Також «Київавтодор» зазначає, що після завершення цього етапу, планується ремонт на іншій половині естакади у цьому ж напрямку.

Тож про нормальний проїзд через Південний міст можна забути надовго…