До кінця 2020 року рух трамваїв вносяться зміни в трасу руху трамваїв маршрутів №№ 8, 29. | Дарниця.org

До кінця 2020 року рух трамваїв вносяться зміни в трасу руху трамваїв маршрутів №№ 8, 29.

Розміщено Пн, 02/11/2020 - 13:23

Виконуватимуться роботи з реконструкції трамвайної лінії по просп. Юрія Гагаріна та вул. Попудренка на ділянці від вул. Гната Хоткевича до станції метро «Лісова».
На даний період рух трамваїв буде організовано:

– маршрут № 8 від ст. м. «Позняки» до бульвару Перова;

– маршрут № 28 від вул. Милославської до Дарницького ТРЕД;

– маршрут № 29 від ст. м. «Бориспільська» до просп. Алішера Навої.

Організовується робота тимчасового автобусного маршруту № 28Т «Ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Лісова» по трасі: вул. Гната Хоткевича – Броварський просп. – вул. Попудренка – просп. Юрія Гагаріна.

Збільшується кількість трамваїв на маршрутах №№ 8, 28, 33к.

Джерело: kpt.kyiv.ua

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