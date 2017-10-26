До Дарницької РДА навідався голова Громадської ради при КМДА

24 жовтня в актовій залі Дарницької РДА пройшов Форум комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості «Велика Столиця – 2018».

Головна мета – формування дієвого плану роботи Громадської ради при КМДА та громадських рад при райдержадміністраціях на 2018 рік, враховуючи нагальні потреби мешканців.

Місце в президії зайняли: голова Громадської ради при КМДА Богдан Назаренко, заступник голови Дарницької РДА Петро Захарченко та перший заступник голови Громадської ради при Дарницькій РДА Інна Туркеня.

Присутні порушували найактуальніші проблеми Дарницького району, на кшталт: стихійна торгівля, відновлення районних рад, катастрофічне екологічне становище водойм, збереження зелених зон та інші. Або ж пропонували нові ініціативи, а саме - необхідність створення дитячого табору відпочинку, притулку жертв насильства.

Загалом, до протоколу було внесено 17 проблемних питань (або пропозицій). Сподіваємося, що невдовзі вищезгаданий протокол буде оприлюднений. А найголовніше – аби порушені дарничанами проблемні питання та нові ініціативи були нарешті вирішені і втілені в життя відповідно.

Ініціатор заходу - Громадська рада при КМДА за підтримки Департаменту суспільних комунікацій КМДА та райдержадміністрацій.

Нагадаємо, що аналогічні форуми будуть проводитися у всіх райдержадміністраціях столиці (у Печерській та відповідно Дарницькій РДА вже відбулися).

Графік додається:

Печерська - 19.10.2017 о 16.00

Дарницька - 24.10.2017 о 17.00

Голосіївська - 26.10.2017 о 16.00

Деснянська - 31.10.2017 о 17.00

Солом’янська - 02.11.2017 о 16.00

Шевченківська – 07.11.2017 о 14.00

Подільська – 08.11.2017 о 15.00

Дніпровська – 09.11.2017 о 15.00

Оболонська – 10.11.2017