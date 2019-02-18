До Дарницького району прибули спостерігачі ОБСЄ | Дарниця.org

До Дарницького району прибули спостерігачі ОБСЄ

Розміщено Пн, 18/02/2019 - 13:26

У зв’язку з черговими виборами Президента України, до Дарницького району навідалися спостерігачі місії ОБСЄ. 

Так, 15 лютого довгострокові спостерігачі місії ОБСЄ, які перебувають в районі та спостерігають за ходом виборчого процесу зустрілися з керівником апарату Дарницької РДА, цікавлячись  процесом підготовки до виборів, забезпеченням реалізації громадянам виборчого права, проблемами в роботі дільничних виборчих комісій, тощо.

Зауважується що ближче до «дедлайну» міжнародних спостерігачів в районі може значно побільшати: приїдуть представники від інших держав та закордонних організацій.

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