До Дарницького району прибули спостерігачі ОБСЄ

У зв’язку з черговими виборами Президента України, до Дарницького району навідалися спостерігачі місії ОБСЄ.

Так, 15 лютого довгострокові спостерігачі місії ОБСЄ, які перебувають в районі та спостерігають за ходом виборчого процесу зустрілися з керівником апарату Дарницької РДА, цікавлячись процесом підготовки до виборів, забезпеченням реалізації громадянам виборчого права, проблемами в роботі дільничних виборчих комісій, тощо.

Зауважується що ближче до «дедлайну» міжнародних спостерігачів в районі може значно побільшати: приїдуть представники від інших держав та закордонних організацій.