До Дарниці «просочилася» Чорнобильська риба?..

Судячи з усього, вже не перший рік на прилавки київських супермаркетів потрапляє риба з зони Чорнобильської АЕС, а отже, майже напевне можна стверджувати, що Дарницький район, на жаль, не став виключенням з цієї моторошливої справи.

Асоціація рибалок України разом з представниками кількох природоохоронних організацій провели рейд в Чорнобильській зоні. Побачене їх вразило... Під час рейду затримали бригаду-браконьєрів. У них вилучили більше 800 кг отруєної газом риби, яка повинна була йти на продаж до Києва. При огляді автомобіля браконьєрів поліція знайшла цілий пакет різноманітних підроблених печаток і довідок від різних інстанцій - санепідемстанції, ветеринарної служби тощо.

У супермаркетах на рибу потрібно надати мінімальну кількість документів - накладну і ветеринарне свідоцтво на продукцію. Навчені рейдовим досвідом активісти Асоціації рибалок України, кажуть, що на кожному ринку пакет таких документів коштує від 30 до 50 грн, тому вони фактично нічого не варті.

- Доступ в зону закритий для природоохоронних структур, таких як екологічна інспекція, рибоохорона, - розповідає голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. - Щоб там провести перевірку, потрібно за місяць замовляти пропуску, чітко вказуючи місце, час і мету перебування. Звичайно, самі рейди після цього стають фарсом. Цим користуються браконьєри, які почали масово скупчуватися в зоні. Раніше поселенці ловили рибу для власних потреб, тепер же це набуло професійний характер. Риба йде на продаж в столицю.

Радіологічного контролю з часів Чорнобильської катастрофи на Київському водосховищі взагалі не існує - вся риба, яка виловлюється на Київському водосховищі, супроводжується тільки ветеринарним Свідоцтвом, але не заключенням радіологічної лабораторії.

У Чорнобильській зоні останні десять років браконьєрські бригади діють організовано - там з'явився якийсь браконьєр на прізвисько "Ленін", який ними керує. Це не може бути не помічено службою охорони Чорнобильської зони. Неодноразово під час вивезення риби із зони на КПП органи поліції і рибоохорони зупиняли перевізників чорнобильської риби, але, через свою понад прибутковість цей бізнес змітає всі перешкоди на своєму шляху ...

Як же перемогти браконьєрство? Асоціація рибалок України пропонує вирішувати проблему кардинально на законодавчому рівні:

- Ми вважаємо, що з цим злом слід боротися насамперед економічним шляхом, тому що просто сидячи в очеретах в рейді, його навряд чи можна перемогти. Асоціація рибалок України ініціює багаторазове збільшення штрафів за браконьєрство, щоб кожен знав: береш в руки мережу - готуйся продати "хату", щоб виплатити штраф і компенсацію за завдану природі шкоду; а якщо береш в руки отруйні, вибухонебезпечні речовини або електровудку, що несуть масову загибель водних живих ресурсів - "суші сухарі", за це повинна бути, однозначно, кримінальна відповідальність. В останні роки факти браконьєрства катастрофічно збільшилися. Якщо в 1991 році затримали 19 000 водних браконьєрів, то в минулому році ця цифра склала 116 000. Особливо від варварського вилову страждають малі річки, які дуже слабо контролюються природоохоронними структурами - там просто знищується весь природний ресурс. В результаті риб'ячі зграї серйозно порідшали ... Звичайно, на зменшення риби впливає безліч факторів, але перш за все це браконьєрство. Неофіційний вилов риби наблизився за розмірами до офіційного і становить приблизно від 3 до 5 мільярдів гривень.. Такий стан справ почав загрожувати Екологічної і Продуктової безпеки країни.

Вживати в їжу рибу з річки Прип’ять не можна, так як в її м’ясі стільки радіоактивних нуклідів, що з’їсти його рівносильне смерті. Виловом риби тут не займаються вже десятки років, тому іхтіофауна тут бурхливо розвивається. За ці роки хижа риба набрала величезну масу, а в міру збільшення розміру тіла сомам потрібно і більш поживна їжа – замість риб їжею служать птахи та ссавці. Людини мутанти не бояться, бо вони не знають, що вона для них небезпечна.

Неодноразово в ЗМІ піднімалося питання про можливість знаходження на ринках столиці риби з Чорнобильської зони. І це, на жаль, не вигадка а реальність, яка доведена фактами. А в зв'язку з тим, що по всій країні недавно прокотилися випадки отруєння неякісним рибним продуктом, то ця проблема набуває ще більш серйозний характер.