До Дарниці навідався Міністр юстиції України
18 квітня до Третього Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (вул. Сімферопольська, 5/1) навідався Міністр юстиції України Павло Петренко та директор Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський.
Мета – особистий прийом громадян.
У підсумку, чиновником вищої ланки було прийнято трьох мешканців.
За результатами, Павло Петренко пообіцяв громадянам всіляко сприяти у вирішенні питань, взявши їх на особистий контроль
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