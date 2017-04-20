До Дарниці навідався Міністр юстиції України | Дарниця.org

До Дарниці навідався Міністр юстиції України

Розміщено Чтв, 04/20/2017 - 18:12

18 квітня до Третього Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (вул. Сімферопольська, 5/1) навідався Міністр юстиції України Павло Петренко та директор Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський. 

Мета – особистий прийом громадян. 

У підсумку, чиновником вищої ланки було прийнято трьох мешканців. 

За результатами, Павло Петренко пообіцяв громадянам всіляко сприяти у вирішенні питань, взявши їх на особистий контроль

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить