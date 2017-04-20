До Дарниці навідався Міністр юстиції України

18 квітня до Третього Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (вул. Сімферопольська, 5/1) навідався Міністр юстиції України Павло Петренко та директор Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський.

Мета – особистий прийом громадян.

У підсумку, чиновником вищої ланки було прийнято трьох мешканців.

За результатами, Павло Петренко пообіцяв громадянам всіляко сприяти у вирішенні питань, взявши їх на особистий контроль