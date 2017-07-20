До Дарниці навідалася китайська делегація | Дарниця.org

До Дарниці навідалася китайська делегація

Розміщено Чтв, 07/20/2017 - 16:55

09 липня у рамках державної програми КНР «Один пояс, один шлях» до Дарницького району завітала урядова китайська делегація з міста Вейхай.

Мета - можливі взаємовигідні стосунки та співпраця. Зустріли гостей представники Дарницької райдержадміністрації.
Зі свого боку, голова громадського руху «Тут починається Київ» Геннадій Сінцов провів представникам «Піднебесної» оглядову екскурсію по найцікавішим місцям Дарниці: підприємствам, навчальним закладам, зонам відпочинку, тощо та зробив презентацію щодо промислових можливостей Дарницького району.

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