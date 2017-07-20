До Дарниці навідалася китайська делегація

09 липня у рамках державної програми КНР «Один пояс, один шлях» до Дарницького району завітала урядова китайська делегація з міста Вейхай.

Мета - можливі взаємовигідні стосунки та співпраця. Зустріли гостей представники Дарницької райдержадміністрації.

Зі свого боку, голова громадського руху «Тут починається Київ» Геннадій Сінцов провів представникам «Піднебесної» оглядову екскурсію по найцікавішим місцям Дарниці: підприємствам, навчальним закладам, зонам відпочинку, тощо та зробив презентацію щодо промислових можливостей Дарницького району.