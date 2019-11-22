До 2023 к станции метро "Осокорки" планируют протянуть трамвайные линии.
Киевский городской совет принял городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы с объемом финансирования более 83 млрд грн.
Наработанную в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА многолетнюю программу поддержали 69 из 83 депутатов.
В документе отмечается, что финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет государственного и городского бюджетов, других источников. Из городского бюджета на выполнение мероприятий необходимо будет направить 76 млрд грн. А именно:
в 2020 году выполнение программы требует 14 млрд грн, из которых средства городского бюджета составят 12,6 млрд;
в 2021 году – около 21 млрд грн и почти вся сумма – это городской бюджет;
в 2022 году – 21,9 млрд грн, из которых городского бюджета – 20,6 млрд грн;
в 2023 году – 22 млрд и 20 млрд грн соответственно.
Расходы программы текущего года составляют 4,4 млрд грн, из которых город финансирует 2,8 млрд грн.
В задачах программы с целью развития сети электротранспорта, в частности, предусмотрено строительство новых трамвайных линий:
от ул. Старовокзальной до станции метро “Дворец спорта”;
от пр. Григоренко по ул. Анны Ахматовой и Днепровской набережной до станции метро “Осокорки”;
по ул. Коперника на участке от ул. Глыбочицкой до ул. Бердичевской.
Включены также мероприятия по улучшению состояния хозяйства аэропорта “Киев” (Жуляны), расширение интеграции инфраструктуры киевского железнодорожного узла в транспортную систему города.
Программа включает обновление подвижного состава коммунального транспорта, ревизию дорог с улучшением дорожной сети, реконструкцию сетей дорожной канализации, улучшение парковочного пространства, модернизацию систем освещения транспортно-дорожной сети, строительство новых развязок и пр.
Источник: news.finance.ua
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