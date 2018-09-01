До 2020 року модернізують сміттєспалювальний завод «Енергія»

Наприкінці грудня мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм заступником – Петром Пантелеєвим проінспектували роботу сміттєспалювального заводу «Енергія».

Як стало відомо, на заводі планується впровадити сучасну систему хімічного очищення димових газів із досягненням європейських норм викидів забруднюючих речовин.

Столичний очільник нагадав, що завод «Енергія» – єдиний працюючий сміттєспалювальний завод в Україні, який розпочав роботу 30 років тому.

Він зауважив, що нині потужності підприємства дозволяють спалювати до 30% твердих побутових відходів, що утворюються в Києві.

«Зараз ми підійшли до модернізації заводу. Не таємниця, що кияни скаржаться, що завод не відповідає сучасним нормам, забруднює атмосферу. Ми працюємо над тим, щоб замінити фільтри на заводі. І зараз обговорювали нову систему модернізації хімічної очистки викидів, які є продуктом діяльності заводу», – сказав Віталій Кличко.

За словами мера, саме тому в планах міста вже у найближчі роки досягнути європейських екологічних норм в роботі заводу. Він зауважив, що модернізацію заводу планується реалізувати до початку 2020 року. За словами Віталія Кличка, у низці європейських міст сміттєспалювальні заводи знаходяться в центрі цих міст, не створюючи проблем мешканцям.

«Це означає, що рівень викидів не перевищує встановленої норми. На сьогодні, на жаль, норми, які є в Україні, суттєво відрізняються від європейських. І наше завдання – протягом двох років зробити все, щоб рівень викидів шкідливих речовин заводу «Енергія» відповідав європейським нормам», – наголосив мер Києва.

Нині вже розроблене техніко-економічне обґрунтування для встановлення на заводі сучасної системи хімічної очистки газів. Наступного року планують оголосити конкурс та протягом двох років встановити необхідне обладнання. У свою чергу представник компанії «Нафтогазові технології» Владислав Скляренко розповів, що нині шкідливі викиди заводу значно перевищують європейські норми. «В атмосферу викидається весь хімічний склад, який утворюється в котлах. І система хімічного очищення, яка запропонована, дозволить нам досягнути європейських норм. Реконструкція заводу відбуватиметься за доволі стандартною схемою», – додав він. Зокрема, йдеться про напівсуху систему очищення за допомогою сорбентів – вапна та активованого вугілля.

З метою виконання Програми модернізації заводу «Енергія» вже збудована перетинка між заводом «Енергія» та СТ «Позняки», що дало змогу передавати теплову енергію, що утворюється в результаті спалювання, до міської тепломережі.

Обсяг цього тепла достатній для опалення та постачання гарячої води в 200 багатоповерхівок прилеглого району.

Крім того, за 2015-2016 роки здійснено модернізацію двох котлоагрегатів, на яких замінили електрофільтри. Аналогічні роботи тривають ще на одному котлоагрегаті. До кінця 2019 року тут здійснять капремонт всіх котлоагрегатів та електрофільтрів. Завдяки капітальному ремонту електрофільтрів викиди пилу в атмосферу вже зменшилися в 2 рази.