Дівчина намагалася стрибнути з моста біля метро «Позняки».

У ніч на 28 жовтня на перетині проспектів Петра Григоренка і Миколи Бажана перехожий звернув увагу на дівчину, яка стояла на шляхопроводі і дивно поводилася. Вона кричала, що більше не хоче жити.

Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, перехожий йшов по шляхопроводу над проспектом Бажана, який знаходиться біля станції метро «Позняки» і побачив дівчину, яка стояла біля перил. Вона дивно поводилася і голосно кричала, що не хоче більше жити і намагалася стрибнути вниз.

Хлопець не розгубився: він схопив дівчину і викликав екстрені служби. Коли приїхали патрульні, то дівчина зізналася, що вирішила покінчити життя самогубством через те, що їй зраджує чоловік. У неї були ознаки алкогольного сп'яніння. Дівчину госпіталізували в лікарню імені Павлова.