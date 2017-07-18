Деякі будинки Дарниці відключать від водопостачання

До низки будинків Дарницького району обмежать холодне водопостачання. Це пов’язано із заміною арматури задля надійної роботи систем – інформують у ПАТ «АК «Київводоканал».

Так, 17 липня з 10:00 до 20:00 у Дарницькому районі «Київводоканал» замінюватиме арматури діаметром 200 та 150 мм на вул. Драгоманова, 40-В. У зв’язку з цим припинять водопостачання на просп. П. Григоренка до будинків №№ 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 26-31, 33/44 та на вул. Драгоманова до будинків №№ 40, 40-А, 42, 42-А.