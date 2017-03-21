Деякі батьки учнів Слов'янської гімназії – сепаратисти?

У Слов'янській гімназії (вул. Драгоманова, 10в) розгорівся скандал між батьками учнів 5-го класу після того, як у школі запропонували їм за можливості допомогти речами і ліками воїнам АТО.

Одна з мам, Світлана, наполегливо висловлювала свої сепаратистські погляди: «Мені і моїй родині ніколи і нічим не загрожували мої співвітчизники з Донбасу. Калічити їх душі тим, що зараз відбувається - змушувати малювати малюнки атошнікам або збирати їм милостиню - це абсолютно неприйнятно», - підкреслила Світлана.

Жінку з сепаратистськими поглядами в листуванні батьків підтримав її чоловік Вадим: «Ніхто не сміє примушувати мою дитину писати листи людям в армії, які знищують мирне населення Донбасу», - написав чоловік.

Іншу маму, Тетяну Попову, яка відстоювала, що українські воїни - захисники і їх не можна звинувачувати у «знищенні мирних жителів Донбасу», ніхто з батьків не підтримав.

Згодом Служба безпеки України не відреагувала на її звернення: «Я надіслала СБУ посилання на свій публічний пост про цю ситуацію на моїй сторінці в Facebook. На жаль, ніякої від них реакції я не маю», - розповіла киянка.

За словами Попової, ця історія до сих пір не закінчилася: «Зборів батьківських ще не було. Але пані намагалася вимагати у мене вибачень у групі в Viber. Але допомогу військовим зібрали. На цей раз повних два мікроавтобуси зібрали! »- повідомила мешканка Дарницького району.

Також вона стверджує, що в Україні панує російськомовна українофобія.

Попова розповіла, як потрібно боротися з побутовим сепаратизмом: «В першу чергу, люди не повинні замовчувати цю тему і не боятися давати відсіч подібним мамам на своєму рівні. Також дуже потрібна законодавча база від наших чиновників для адекватного покарання за подібну поведінку - від адміністративного до вилучення українського громадянства. До речі міг би бути досвід прибалтійських країн, де є так звані паспорти негромадян. Ці негромадяни не мають виборчого права, не мають дозволу на роботу, не мають ніяких пільг від держави», - говорить вона.

Вона впевнена, що у війні проти агресії Росії є і її внесок: «По-перше, я впевнена в тому, що тема, яку я торкнулася, дуже важлива і про це не потрібно боятися голосно говорити. По-друге, я змогла вистояти в цій ситуації завдяки величезній підтримці моєї сім'ї, моїх реальних і віртуальних «старих» друзів, завдяки підтримці абсолютно незнайомих мені до того, але таких близьких за світоглядом і життєвою позицією нових друзів, які писали мені в «личку» і листів цих було дуже багато, тому дякую від щирого серця! По-третє, я дізналася що є люди, які потрапили в ще гірші історії і вони дійсно потребують нашої з вами підтримки!»- підсумувала жінка.

