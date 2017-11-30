Депутати Гончарови відкрили новий сквер замість багатоповерхівки

18 листопада Дарниця стала зеленішою – за ініціативи депутатів Київради Володимира та Олександра Гончарова відбулося урочисте відкриття скверу по вул. Здолбунівська,11в-13.

На заході також були присутні: директор департаменту міського благоустрою КМДА Андрій Фіщук, начальник управління екології КМДА Андрій Мальований, генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний, керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник та директор КП «УЗН Дарницького району м. Києва» Людмила Філінська.

Спільно із жителями, посадовці та народні обранці висадили кленову Алею Миру, заклали капсулу із побажаннями для наступних поколінь, діти відзначили свято грою з аніматорами, дискотекою із мильними бульбашками та смаколиками.

Нагадаємо, що спільними зусиллями дарничан та депутатів - було відмінено будівництво багатоповерхівки, під яку будівельники вже викопали котлован. Рішенням Київради №115/2018 від 08.10.2015 року земельній ділянці за адресою вул. Здолбунівська, 11-в у Дарницькому районі надано статус скверу, площею 0.36 га.