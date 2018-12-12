Депутати Гончарови організували для дарничан прийом фахівця з «Київтеплоенерго» | Дарниця.org

Депутати Гончарови організували для дарничан прийом фахівця з «Київтеплоенерго»

Розміщено Срд, 12/12/2018 - 15:45

Як зазначає депутат Київради Володимир Гончаров: «Бойове хрещення» пройшло успішно: у дарничан безліч питань з початком опалювального сезону, та сьогодні усі, хто звернувся за допомогою, – пішли задоволені.

Тепер для вашої зручності щочетверга у приймальні на Княжому затоні, 16Д, з 11.00 до 17.00 працюватиме представник КП «Київтеплоенерго», який допоможе вам не тільки отримати консультацію, а й надати документи на укладення договору, залишити заяву на опломбування, зробити перерахунок.
Вдячний «Київтеплоенерго» за можливість мешканцям Дарницького району отримувати кваліфіковану послугу поруч із будинком.

Подивитись усю інформацію по роботі КТЕ, пунктів обслуговування, номера телефонів, надати показники та інше ви зможете на сайтах:
«Київтеплоенерго» - https://kte.kmda.gov.ua/
Центр комунального сервісу - https://cks.com.ua/

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