Депутати б’ються над реконструкцією шкіл та дитсадків Дарниці

18 грудня в Дарницькій РДА відбувся круглий стіл щодо розширення мережі закладів освіти Дарницького району.

Серед присутніх: нардеп Віталій Сташук, депутати Київради Віталій Павлик, Юлія Ярмоленко, Андрій Задерейко, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий, начальник Управління освіти Дарницької РДА Євгенія Списовська, радник голови Дарницької РДА Геннадій Сінцов, громадські активісти та інші

Обговорювалося питання відсутності достатньої кількості закладів освіти у Дарницькому районі, що призводить до зростання соціальної напруги серед мешканців, а також до погіршення умов перебування дітей у садках і школах, оскільки кількість дітей у функціонуючих закладах освіти значно перевищує встановлені нормативно-правовими актами норми.

Укомплектованість закладів дошкільної освіти району з розрахунку на 100 місць у 2017 році становить 135 % і залишається однією з найвищих по місту Києву. У 19 закладах дошкільної освіти показник укомплектованості становив 150 % і вище.

Як основний шлях вирішення вищезгаданої проблеми - розглядався варіант добудови 4-их поверхів в окремих, вже існуючих 3-и поверхових навчальних закладах

Наприкінці, присутні депутати підписали колективне звернення до мера Києва Віталія Кличка з проханням під час формування бюджету міста Києва на 2018 рік врахувати пропозиції до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва Дарницької РДА щодо реконструкції, добудови та інших робіт у навчальних закладах району…